TÜİK’e göre işsizlik 11 yılın en düşük seviyesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsizlik ekimde 0,5 puan azalarak yüzde 8,5’e düştü. Böylece işsizlik oranı beşinci ayda da tek hanede kaldı. İşsizlik ekimde Kasım 2012’den bu yana en düşük seviyesini gördü.

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Mayısta işsizlik 0,7 puanlık düşüşle yüzde 9,5’e ve tek haneye düşmüştü. Kasım 2012’de işsizlik oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 9,4’e çıkmıştı

TÜİK ekim ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 163 bin kişi azalarak 2 milyon 961’e indi. İşsizlik oranıysa 0,5 puan azalarak yüzde 8,5’e geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0 , kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.

İstihdam oranı

İstihdam edilenlerin sayısı Ekim 2023’te bir önceki aya göre 246 bin artışla 31 milyon 835 bin, istihdam oranıysa 0,3 puan artışla yüzde 48,5 olarak kaydedildi.. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 , kadınlarda yüzde 31,6.

İşgücüne katılım oranı

İşgücü Ekim 2023’te bir önceki aya göre 83 bin kişi artarak 34 milyon 796 bin kişiye, işgücüne katılma oranıysa 0,1 puan artarak yüzde 53,1’e çıktı. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,8 , kadınlarda yüzde 35,7.

Gençlerde işsizlik oranı

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 16,3’e indi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 13,8, kadınlardaysa yüzde 21,0 olarak tahmin edildi.