TÜİK verileri: İşsizlik 0,2 puan azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 9,4’e geriledi.
TÜİK 2023 Temmuz ayı işgücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesinde geriledi.
İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6, kadınlarda yüzde 12,9 olarak tahmin edildi.