TÜİK verileri: İşsizlik 0,2 puan azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 9,4’e geriledi.

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TÜİK 2023 Temmuz ayı işgücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesinde geriledi.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6, kadınlarda yüzde 12,9 olarak tahmin edildi.