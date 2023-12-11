Erdoğan enflasyonun ateşini ölçtü: Düşmeye başlamış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tedbirlerin pozitif etkilerinin görülmeye başladığını öne sürerek “Enflasyonun ateşi de düşmeye başladı” dedi.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) kasım verilerine göre yıllık enflasyon ekimde yüzde 61,98. Aylık artışsa yüzde yüzde 3,28. Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göreyse yüzde yıllık enflasyon 129,27. Aylık artışsa yüzde 5,58.

Son olarak Merkez Bankası, kasım başında, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58’den yüzde 65’e yükseltmişti.

Piyasada hissediliyormuş

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki toplu açılış töreninde konuştu. AA’nın haberine göre Erdoğan, yarım asırlık projelerle geleceğe mührü vurmaya odaklandıkları söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verileri ‘doğru yolda’ gidildiğinin işareti diye yorumlayan Erdoğan şunları söyledi:

“İşsizlik oranı ekim ayında bir önceki aya göre, yarım puan azalışla yüzde 8,5’e düştü. İstihdam edilenlerin sayısı ise aynı dönemde bir önceki aya kıyasla 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişiye ulaştı. Enflasyonun ateşi de düşmeye başladı. Aldığımız tedbirler pozitif etkilerinin piyasada daha fazla hissediliyor.