Asgari ücrette ilk toplantı: Rakam konuşulmadı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısında herhangi bir rakam konuşulmadı. Bir sonraki toplantı 18 Aralık’ta.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda düzenlendi.

Bakan Vedat Işıkhan’ın başkanlık ettiği toplantıda TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlığında işçi heyeti ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol’un başkanlık ettiği işveren heyeti yer aldı.

Ağar, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada bu toplantının başlangıç olduğunu ve dolayısıyla herhangi bir ücret konusunun görüşülmediğini belirtti.

Komisyon, ikinci toplantısını 18 Aralık’ta yapacak.