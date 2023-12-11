Gece uykunuz bölünüyorsa ne yapmalısınız?

İyi uyku sağlıklı bir yaşam için kritik önemde ancak çoğu kişi önerilen sekiz saati bile uyuyamıyor.

Uykuya dalmakta zorluk çekiyor veya gece çok sık mı uyanıyorsunuz? Uyku uzmanı Dr. Biquan Luo’dan uykunuzu düzene sokacak üç tavsiye.

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Stres, kaygı, ağrı, gürültü ve sıcaklık gibi faktörler çoğu kez gece uykularının bölünmesine neden olabiliyor.

Fox News’te yer alan habere göre Amerikalı uyku uzmanı Dr. Biquan Luo’nun uykuya dalmakta zorluk çekenlere veya uykusu bölünenlere bazı önerileri var.

Hemen kalkmayın

Luo, gece uyanırsanız en iyisinin yatakta kalmak ve uykuya kaldığınız yerden devam etmek için gevşemeye çalışmak olduğunu söylüyor. Ancak bu işe yaramazsa, yataktan çıkmayı öneriyor: “10 ya da 15 dakika sonra tekrar uykuya dalamıyorsanız, yataktan kalkma zamanı gelmiş demektir. Evde kanepe gibi sessiz ve rahat bir yere gitmeyi deneyin ve tekrar uykulu hissedene kadar kitap okumak gibi sessiz, düşük uyarımlı bir aktiviteyle meşgul olun.”

Telefonunuzdan saati kontrol etmeyin

Saatin kaç olduğunu kontrol etmek veya telefonunuza hızlıca bakmak cazip gelse de Luo bunu önermiyor: “Saati kontrol etmek stresi artırabilir ve uyumayı zorlaştırabilir. Ayrıca, telefonunuzdan saati kontrol ederseniz, telefonun içeriği çok uyarıcı olabilir bu da rahatlamanızı ve uykuya dalmanızı daha çok engeller.”

Biyolojik saatinizi ayarlayın

Uyku sorunları, vücudunuzun biyolojik saatiyle uyku programınızın senkronize olmamasından kaynaklanıyor olabilir ve bu nedenle bunu ayarlamak gece boyunca uyanmaları azaltabilir: “Gecenin ilerleyen saatlerinde, sirkadiyen sinyalizasyon olarak bilinen biyolojik saatimiz uykunun sürdürülmesinde çok önemli bir rol oynar.”

Ayrıca her gün aynı saatte uyanmak, parlak ışığa maruz kalma sürenizi azaltmak, yemek saatlerini değiştirmek, sabahları ölçülü miktarda kahve içmek, melatonin takviyesi almak ve günün farklı saatlerinde egzersiz yapmak sirkadiyen ritminizi değiştirmenin yollarından sadece birkaçı.