Motokuryelerle ilgili yeni düzenleme: Hız baskısı olmayacak

Motokuryeler için hazırlanan yeni düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı.

Fotoğraf: Arşiv. (AA)

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’un, motokurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olması ve ülkeden kaçması büyük tepki çekmişti.

Tepkiler, motokuryelerin diğer sorunlarının da gündeme gelmesine yol açmıştı. Kuryeler hız baskısı, yoğun çalışma ve saldırılar nedeniyle her gün ölüm tehlikesiyle karşı karşıya.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motokuryelerle ilgili bir yönetmelik değişikliği taslağı hazırladıklarını söyledi.

AA’ya konuşan Uraloğlu’na göre düzenlemenin ayrıntıları şöyle:

*Düzenlemeden sonra kurye işletmecileri, teslim aldıkları gönderi için taşıma süresi taahhüdünde bulunmayacak. Kuryeler gönderinin ‘makul bir sürede’ teslimini sağlayacak. Teslimi mümkün olmayan adresler içinse kurye gönderisi kabul edilemeyecek. Bu sayede kuryeler gönderileri yetiştirmek için hızlı gitmek zorunda kalmayacak ve yaşadıkları kazalar azalacak.

*Kurye teslimi için kaydedilecek motosiklet 10 yaşından büyük olmayacak.

*Kuryelerin uygun mesleki yeterlilik belgesine sahip olması zorunlu olacak.

*Kurye işletmecileri tek parçada en fazla 20 kilogram ağırlığında veya 100 desimetreküp hacminde olan ve kargo niteliği taşımayan eşyayı taşıyabilecek.

*Motokuryeler, taşıdıkları gönderilerin hasara uğramamasından sorumlu olacak.

*Alıcısına teslim edilemeyen gönderiler, aynı sürede gönderen kişi ya da kuruma geri götürülecek. Gönderinin, gönderici veya alıcı tarafından açılmasının talep edilmesi halinde, bu talep yerine getirilebilecek.

*Kurye işletmecileri, kullandıkları motosiklet veya mopedlerin muayene ve sigortalarını yaptıracak. Kuryeler, satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasak bir gönderiyi kabul edemeyecek.

*Şehir içi veya komşu iller arası faaliyet göstermek için P1 ve tüm illerde faaliyet göstermek için P2 yetki belgesi alınması zorunlu olacak.

*Kuryelerde koruyucu ekipman kullanım zorunluluğu olacak. Koruyucu ekipman içinde yer alan reflektifli yelek üzerinde ‘KURYE’ ibaresi yazılı bulunacak.

*Satılması, sevki ve ticareti yasaklanmış bir gönderi taşınamayacak. Alıcının talebi üzerine teslimat saat aralığı, temassız teslimat veya üçüncü kişilere teslimat gibi hizmetler verilebilecek.

*Kuryelerin 60 gün içinde müracaatı halinde yetki belgesi ücretinde yüzde 95 indirim yapılacak.