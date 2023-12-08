İstanbul Fatih’te, motokurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, 2 Aralık’ta yurt dışına çıkmış.
Avrasya Tüneli’nin Aksaray çıkışında 30 Kasım’da meydana gelen ve motokurye Yunus Emre Göçer’in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
AA’nın aktardığında göre soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Mahmud hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.
Zanlının kusur durumunun tespiti için savcılığın istediği bilirkişi raporunda, araç sürücüsünün ‘asli kusurlu’ bulunduğu belirtilmişti.
Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Mahmud’un Ataşehir’deki adresine giden polisler Mahmud’u adresinde bulamadı.
Mahmud’un 2 Aralık’ta yurt dışına çıktığı belirlendi.