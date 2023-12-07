İstanbul Fatih’te, motokurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu M.H.Ş.M. bilirkişi raporunda ‘asli kusurlu’ bulundu.
Avrasya Tüneli’nin Aksaray çıkışında 30 Kasım’da meydana gelen ve motokurye Yunus Emre Göçer’in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Somali cumhurbaşkanının oğlunun serbest bırakılması tepki çekmişti.
AA’nın haberine göre savcılık, zanlının kusur durumunun tespiti için bilirkişiden rapor istedi. Bilirkişi raporunda, araç sürücüsü zanlının ‘asli kusurlu’ bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.