AYM’nin eşitliğe aykırı bulduğu soyadı kararı geri geliyor

Anayasa Mahkemesi (AYM) evlenen kadınların bekarlık soyadlarını kullanmalarını engelleyen hükmü eşitliğe aykırı bularak iptal etmişti. İptal kararı yürürlüğe girmeden benzer bir düzenlemenin hazırlandığı bildirildi.

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AYM, 22 Şubat 2023’te Türk Medeni Kanunu’nun 187’nci maddesinde yer alan hükmü eşitliğe aykırı bulmuştu. Bu hükme göre kadınlar, bekarlık soyadlarını ancak eşlerinin soyadlarının önüne alarak kullanabiliyordu.

AYM’nin iptal ettiği bu karar, 28 Nisan 2023’te Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Karar, 28 Ocak 2024’te yürürlüğe girecekti. Böylece kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını, tek soyad olarak evlendikten sonra da kullanabileceklerdi.

Ancak Habertürk’ten Arzu Türkuçar’ın haberine göre karar yürürlüğe girmeden yeni bir düzenleme sinyali geldi. Henüz taslak halinde olan yeni yargı paketinde söz konusu madde yeniden düzenlenecek.

Buna göre, kadınlar yine kendi soyadlarını eşlerinin soyadları önünde kullanmaya devam edecek ve tek başına bekarlık soyadını kullanamayacak.