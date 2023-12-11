Beşiktaş’ta beş futbolcu kadro dışı

Beşiktaş’ta Aboubakar, Rosier, Ghezzal, Bailly ve Onana kadro dışı bırakıldı.

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Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, beş futbolcunun performans düşüklüğü ve uyumsuzluk nedeniyle kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Futbol A takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana’nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.”

Beşiktaş son olarak evinde Fenerbahçe’ye 3-1 yenilmişti. Siyah-beyazlılar halen 26 puanla 5’inci sırada. Lider Fenerbahçe ve ikinci Galatasaray’ın 40’ar puanı var.