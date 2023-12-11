Google yılın özetini çıkardı: 2023’te en çok neleri merak ettik?

En yaygın arama motoru Google’da yıl boyunca en çok ‘deprem’, ‘Sinan Oğan’, ‘meteor yağmuru’ ve ‘Yalı Çapkını’ arandı.

Fotoğraf: AA

Her yıl sonunda dünya çapında ve ülkeler bazında arama trendlerini paylaşan Google, 2023’ün en çok merak edilenlerini açıkladı.

Google Arama’nın 25’inci yılı vesilesiyle dünya çapında 25 yıla yayılan arama verileri de paylaşıldı.

25 yıldır en çok Beyonce, Rihanna ve Ronaldo arandı

25 yıllık listelerde dünya çapında en çok aranan performans sanatçısı ‘Beyoncé’ olurken, en çok aranan moda ikonu ‘Rihanna’, en çok aranan sporcu ‘Cristiano Ronaldo’, en çok aranan süper kahraman ise ‘Spider Man’.

Yıla deprem ve seçimler damga vurdu

Türkiye’nin 2023 arama trendleri, ‘isimler’, ‘kaybettiklerimiz’, ‘diziler’, ‘tarifler’, ‘burçlar’, ‘ne giyilir’, ‘şarkı sözleri’, ‘nerede’, ‘nasıl’, ‘ne zaman’, ‘hissediyorum’ ve ‘nerenin plakası’ başlıkları altında toplandı.

Ülkenin son bir yıl içerisindeki gündemini gözler önüne seren listelerde ‘deprem nerede oldu’, ‘deprem nasıl oluşur’ ve ‘İstanbul depremi ne zaman’ gibi yaşanan deprem felaketi; ‘oy nasıl kullanılır’, ‘seçim ne zaman?’ ve ‘nerede oy kullanacağım’ gibi trend aramalarla da seçim gündemlerinin etkisi hissedildi.

‘Taha Durmaz’, ‘Metin Uca’ ve ‘Özkan Uğur’ aramalarıyla kaybettiklerimizi de andığımız bir yıl geride kalırken, ‘Icardi’ ve ‘Yalı Çapkını’ aramaları iki yıl üst üste kendi kategorilerinde listelerde yer almayı başardı.

Türkiye’de 2023 yılı Google arama trendleri şöyle sıralandı:

İsimler

Sinan Oğan Dilan Polat Zaha Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce Zaniolo Icardi Ali Yerlikaya Hakan Fidan Tete

Kaybettiklerimiz

Taha Duymaz Metin Uca Özkan Uğur Seda Fettahoğlu Deniz Baykal Erkin Koray Burhan Çaçan Merve Kayaalp Matthew Perry Mehmet Barlas

Diziler

Yalı Çapkını Wednesday Kızılcık Şerbeti Aile Hudutsuz Sevda Şahmaran Yabani The Last Of Us Kirli Sepeti Ruhun Duymaz

Tarifler

Aşure tarifi Güllaç tarifi Acai bowl tarifi Krem karamel tarifi Lalanga tarifi Topik tarifi Yağlama tarifi Kalpli kurabiye tarifi Ev baklavası tarifi Şiveydiz tarifi

Şarkı Sözleri

Antidepresan şarkı sözleri Enerji şarkı sözleri Bi’ Tek Ben Anlarım şarkı sözleri Müphem şarkı sözleri Ali Cabbar şarkı sözleri Manolya şarkı sözleri Aşkın Olayım şarkı sözleri Mockingbird şarkı sözleri Lento şarkı sözleri Belki şarkı sözleri

Nerede?

Deprem nerede oldu Elbistan nerede Gazze nerede Fas nerede Nerede oy kullanacağım Mescid – i Aksa nerede Teknofest nerede Kudüs nerede Akbelen nerede Gökçeada nerede

Nasıl?

Teravih namazı nasıl kılınır Bayram namazı nasıl kılınır Deprem nasıl oluşur Seçim ikinci tura nasıl kalır Basınç ölçer nasıl yazılır Oy nasıl kullanılır Uyurgezer nasıl yazılır Anadil nasıl yazılır Sandık görevlisi nasıl olunur Vergisiz telefon nasıl alınır

Ne zaman?

Meteor yağmuru ne zaman Seçim ne zaman İkinci tur ne zaman Borsa ne zaman açılacak Üniversiteler ne zaman açılacak Seyyanen zam ne zaman yatacak Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak Diziler ne zaman başlayacak İstanbul depremi ne zaman Doğalgaz ne zaman bedava

Nerenin plakası?

88 nerenin plakası 50 plaka nerenin plakası 23 plaka nerenin plakası 25 plaka nerenin plakası 21 plaka nerenin plakası 08 plaka nerenin plakası 17 plaka nerenin plakası 46 nerenin plakası 31 plaka nerenin plakası 16 plaka nerenin plakası

Burçlar

En sevilmeyen burçlar En üzgün burçlar En tatlı burçlar Toprak grubu burçları Sabit burçlar hangileri İnatçı burçlar Aurası yüksek burçlar Dişil burçlar Hava grubu burçları Ateş grubu burçları

Ne Giyilir?

İş görüşmesinde ne giyilir? İlkbaharda ne giyilir? Umrede ne giyilir? Aile tanışmasında ne giyilir? 16 derecede ne giyilir? Konserde ne giyilir? İmam nikahında ne giyilir? Solaryuma giderken ne giyilir? Lisenin ilk günü ne giyilir? Siyah gömlek altına ne giyilir?

Hissediyorum