Bu yıl en çok doları ve bayram tatilini merak ettik: Google yılın özetini çıkardı

Dünyanın en büyük arama motoru Google’da yıl boyunca en çok ‘Dolar / TL kuru’, ‘bayram tatili’, ‘ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı)’ ve ‘Bergen’ filmi merak edildi.

Her yıl sonunda dünya çapında ve ülkeler bazında yükselen arama trendlerini paylaşan Google, yılın en çok merak edilenlerini açıkladı.

En çok yapılan arama: Wordle

Bu yılın global temasının ‘yeni olanaklar’ olarak belirlendiği listede en çok aranan, tarayıcı tabanlı kelime tahmin oyunu ‘Wordle’ oldu.

Türk mutfağı dünyaya açıldı

Dünya çapındaki ‘tarifler’ listesine giren ‘tuzlu kurabiye’, ‘irmik helvası’ ve ‘bulgur pilavı’ aramalarıyla Türkiye’ye ait tarifler dünyaya açıldı.

Türkiye’de 2022 yılında en çok merak edilenler

Türkiye’nin 2022 arama trendleri ise ‘aramalar’, ‘rüyada’, ‘isimler’, ‘yakınımda’, ‘kaybettiklerimiz’ ‘dizi/film’, ‘nasıl olunur’, ‘kim’, ‘nerede’, ‘nasıl’, ‘ben neden’ ve ‘kombin’ başlıkları altında toplandı.

Türkiye’nin son bir yıl içerisindeki gündemini gözler önüne seren listelerde ‘Aramalar’ kategorisinde bu yıl ilk üç sırayı ‘Dolar / TL’, ‘Bayram tatili kaç gün’ ve ‘ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı)’ paylaştı. Ünlü şarkıcı Bergen’in hayatını anlatan ‘Bergen‘ filminin dördüncü sırada yer bulduğu listede, ‘Ukrayna’ ve sosyal konut projesi kapsamında ülke gündemine giren ‘TOKİ başvurusu’ gibi aramalar da yer aldı.

Kripto ve dijital dünya listede

‘Nasıl‘ kategorisi de yeni işler ve yeni arayışlarla şekillendi. Son dönemin en popüler alanlarından kripto ve dijital dünya da nasıl kategorisinde ‘NFT nasıl yapılır’ ve ‘Metaverse arsa nasıl alınır’ aramalarıyla listede kendine yer buldu.

Google stil danışmanı oldu

Kombin aramalarının da dikkat çektiği 2022 yılı; ‘Kar kombini’, ‘Bayram kombini’ ve ‘Sek erkek kombini’ aramalarıyla Google’ı bir stil danışmanı olarak konumlamış oldu.

Pek çok konuda Google’a fikir danışan kullanıcıların kendilerine sorduğu ‘Ben neden sevilmiyorum’, ‘Ben neden bu kadar çirkinim’ ve ‘Ben neden doğdum’ gibi sorular da ‘Ben neden’ kategorisinde ön plana çıkan trend aramalar arasına girdi.

Google 2022 yılının arama trendlerini detaylı olarak incelemek için global listeye buradan Türkiye listesine buradan ulaşabilirsiniz.