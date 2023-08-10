Akşam Postası / 10 Ağustos 2023

Kılıçdaroğlu, Britanya’yla sığınmacı anlaşmasına çıkıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin Avrupa’ya sığınmacı akışını yavaşlatmak amacıyla Britanya’yla vardığı anlaşma için “Ne kadar süslü laflarla paketlenirse paketlensin sonuçta bu birilerinin iç sistemimize müdahalesidir” dedi.

Kamp ve içki yasağı getirilen Nilüfer Fest iptal edildi

Her yıl Bursa’da düzenlenen Nilüfer Müzik Festivali, kamp ve içki yasaklarından dolayı iptal edildi.

Otomotiv, tekstil ve ayakkabıda ek vergi yolda

Kıymetli madenler ithalatına ek mali yükümlülük getirilirken, benzer vergilerin otomotiv, tekstil ve ayakkabı için de hazırlandığı belirtildi.

TÜİK’e göre işsizlik 0,1 puan arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 9,6 oldu.

Saadet Partili Kaya, akademisyene ‘had bildirmeye’ girişti

Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Kaya, muhalefeti eleştiren Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Berk Esen’e “Akademisyen sınırlarını bilmeli” dedi.

Araştırma: Ahlaki kaygılar insanları daha uzlaşmaz yapıyor

Psikoloji alanındaki yeni bir araştırmaya göre, ahlaki kaygılar yüzünden insanlar daha az affedici olabiliyor. Hatta, kendi değerlerine aykırı davranışlar sergileyen insanları tek kalemde silebiliyor.

KKM’de rekor artış: 120 milyar doları aştı

Kur korumalı mevduatlar (KKM) 4 Ağustos haftasında 150 milyar lira rekor artışla 3,28 trilyon liraya (121,8 milyar dolar) ulaştı.

Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu yükseltebilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, ortodoks politikaların devam etmesi durumunda Türkiye’nin kredi notunun yükseltilebileceğini belirtti. Ekonomi çevrelerinde genel kabul gören politikalara ortodoks deniyor.

‘Londra swap’ haberi borsada yeni rekor getirdi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,68 yükselişle rekor seviye olan 7.652,36 puandan başladı. Yükselişte ‘swap’ haberleri etkili oldu.

Ekvador’da seçim öncesi başkan adayı öldürüldü

Ekvador’da 20 Ağustos’ta gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçimleri için adaylardan biri olan Fernando Villavicencio, başkent Kito’da seçim çalışması sırasında uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti.