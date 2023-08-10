Ekvador’da seçim öncesi başkan adayı öldürüldü

Ekvador’da 20 Ağustos’ta gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçimleri için adaylardan biri olan Fernando Villavicencio, başkent Kito’da seçim çalışması sırasında uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti.

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BBC’nin aktardığına göre ülkenin meclis üyelerinden Villavicencio, Ekvador’un başkenti Quito’da bir etkinlik sonrası arabasında saldırıya uğradı.

Görgü tanıkları, Villavicencio’nun silahlı saldırganlar tarafından başına üç el ateş edilerek öldürüldüğünü söyledi.

Başkanlık seçiminin 20 Ağustos’ta yapılması planlanıyordu.