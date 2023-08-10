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Yaramazlara biraz batar!

KKM’de rekor artış: 120 milyar doları aştı

Kur korumalı mevduatlar (KKM) 4 Ağustos haftasında 150 milyar lira rekor artışla 3,28 trilyon liraya (121,8 milyar dolar) ulaştı.

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Ekonomi yönetimi KKM’yi zorunluluk kapsamına alırken, bu mevduatlara ilgi devam ediyor.


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatlar 4 Ağustos haftasında 150 milyar lirayla rekor artış kaydetti.

Verilere göre geçen hafta itibariyle kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 3,28 trilyon lira oldu. Dolar karşılığıysa 121,8 milyar dolar olarak kaydedildi.

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