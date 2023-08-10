TÜİK’e göre işsizlik 0,1 puan arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 9,6 oldu.

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı. (AA)

Verilere göre 15 yaş ve üstü kişilerde işsiz sayısı haziranda mayısa göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 337 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranıysa 0,1 puan artarak yüzde 9,6 oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,8, kadınlarda yüzde 13,2.

İstihdam oranı yüzde 47,8

İstihdam edilenlerin sayısı aynı dönemde 363 bin kişi azalarak 31 milyon 291 bin kişi, istihdam oranıysa 0,6 puan azalarak yüzde 47,8 oldu. Bu oran erkeklerde 65,2’yken kadınlarda yüzde 30,8 oldu.

Genç işsizlik yüzde 18,6

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranıysa 1,2 puanlık artışla yüzde 18,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 15,4, kadınlarda yüzde 24,2.

Haftalık çalışma süresi 44,6 saat

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi haziranda bir önceki aya göre 0,7 saat artarak 44,6 saat odu.