Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu yükseltebilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, ortodoks politikaların devam etmesi durumunda Türkiye’nin kredi notunun yükseltilebileceğini belirtti. Ekonomi çevrelerinde genel kabul gören politikalara ortodoks deniyor.

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İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetim ekonomi politikalarını ‘normalleştirmeye’ çalışıyor. Şimşek’in ‘rasyonelleşme’ diye anlattığı politikalarda henüz yeteri kadar güçlü bir faiz artışı gelmedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘normal’ politikalara ne kadar süre izin vereceğiyse piyasada merak konusu.

Bloomberg’ün aktardığına göreyse kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, ortodoks politikaların devam etmesi ve derinleştirilmesi halinde Türkiye’nin kredi notunun yükseltilebileceğini söyledi.

Şirketin bu hafta başlarında yayımladığı bir raporda “Daha geleneksel, kurallara dayalı ve öngörülebilir politika oluşturmaya geçiş kredi açısından olumlu ve beklediğimizden daha erken gerçekleşti. Yeni ekonomi ekibi enflasyonu düşürmeyi, Türkiye’nin büyük dış dengesizliklerini azaltmayı ve mali disiplini sağlamayı taahhüt etti” dendi.

Şimşek de konuyla ilgili şunları dedi:

*Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğu değerlendirmesi yaptı.

*Makro-finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını artırmak için kurala dayalı, uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz.