Kılıçdaroğlu, Britanya’yla sığınmacı anlaşmasına çıkıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin Avrupa’ya sığınmacı akışını yavaşlatmak amacıyla Britanya’yla vardığı anlaşma için “Ne kadar süslü laflarla paketlenirse paketlensin sonuçta bu birilerinin iç sistemimize müdahalesidir” dedi.

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Britanya hükümeti, Türkiye’yle kolluk kuvvetleri konusunda mevcut işbirliğinin geliştirilmesi, yeni bir Türk polis merkezinin kurulmasının desteklenmesi, kaçakçılara karşı mücadele edilmesi, bot ticaretinin engellenmesi ve gümrük verilerinin hızla aktarılması gibi konularda anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan anlaşmaya tepki geldi. Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabından paylaştığı ilgili açıklama şöyle:

“Saray ve şürekasına şunu söylemek isterim: Bu iş, beceremediğiniz, yapamadığınız ya da her ne sebeple olursa olsun başarısız olduğunuz bir konuda Türkiye’ye müdahale anlamına geliyor. Ne kadar süslü laflarla paketlenirse paketlensin sonuçta bu birilerinin iç sistemimize müdahalesidir. Hem anlaşmanın hem de bizde kurulacak Mükemmeliyet Merkezi’nin Türkiye Cumhuriyeti tarafından değil de, İngiltere tarafından duyurulması son derece vahim ve sorunlu.

İngiliz basınında ayrıca bunun ardından, AB ile yaptığımız geri kabul anlaşmasının benzerinin Türkiye- İngiltere arasında yapılmasının gündeme geleceği de yazılıyor. Cumhurbaşkanlığının, Dışişleri Bakanlığı’nın, İçişleri Bakanlığı’nın, Londra Büyükelçiliği’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün internet sitelerinde de bu konuyla ilgili şu ana kadar bir açıklama yok… Biz yapılanları yabancılardan öğreniyoruz. Soru: Türkiye’yi kim yönetiyor?”