Britanya, sığınmacı akışını yavaşlatmak için Türkiye’yle anlaştığını duyurdu

Britanya, Avrupa’ya sığınmacı akışını yavaşlatmak amacıyla insan kaçakçılarına karşı ortak polis operasyonları dahil Türkiye’yle bir anlaşma yaptığını açıkladı.

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Yasadışı göç konusu, önümüzdeki sene düzenlenecek genel seçim öncesinde Britanya’nın siyasi gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. Britanya hükümeti bu konuda sert ve bazen de tepki çeken önlemler alırken hükümet yasadışı göçü azaltma konusunda vatandaşlara ‘taahhüt’ vermişti.

Reuters’ın aktardığına göre Britanya hükümeti, Türkiye’yle kolluk kuvvetleri konusunda mevcut işbirliğinin geliştirilmesi, yeni bir Türk polis merkezinin kurulmasının desteklenmesi, kaçakçılara karşı mücadele edilmesi, bot ticaretinin engellenmesi ve gümrük verilerinin hızla aktarılması gibi konularda anlaşma sağlandığını açıkladı.

Britanya İçişleri Bakanı Suella Braverman, “Yakın bir dost ve müttefik olan Türkiye’yle ortaklığımız, kolluk kuvvetlerinin bu uluslararası sorun üzerinde birlikte çalışmasını ve bot tedarik zincirini alt etmesini sağlayacaktır” dedi.

Britanya Türkiye’yle anlaşmak istiyordu

Temmuz ortasında çıkan haberlere göre yılbaşından bu yana Türkiye’den 1000’den fazla göçmen Manş Denizi üzerinden Britanya’ya ulaştı ve bu sayı önceki yıllara göre önemli bir artışa işaret ediyor.

Geçen yıl Manş Denizi’ni botla aşarak ülkeye ulaşan göçmenlerin geldiği ilk 10 ülke arasında Türkiye de vardı. Arnavutluk, Afganistan, İran, Irak, Suriye, Eritre, Sudan, Mısır’ın ardından Türkiye 9’uncu sırada yer aldı.

Arnavutluk’la imzalanan anlaşma uyarınca Britanya, ülkeye vizesiz giren göçmenleri hızla geri göndermenin yanı sıra ‘Britanya Sınır Gücü’ görevlilerini Tiran Havaalanı’nda yasa dışı göçü ve organize suçu engellemek için konuşlandırabiliyor.

Britanya benzer bir anlaşmayı Türkiye’yle de yapmak istiyordu.