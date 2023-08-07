Britanya tartışmalı gemiye ilk göçmen grubunu yerleştirmeye başladı

Britanya’daki göçmenlerin konaklaması için hazırlanan Bibby Stockholm gemisine yerleştirilmesi planlanan göçmenlerin ilk grubu, Portland Limanı’na getirilmeye başlandı.

Fotoğraf: Marine Traffic

Ülkenin güneyindeki Dorset bölgesinde yer alan Portland’da demirli gemide konaklaması planlanan ilk kafilede yer alan göçmenler, bu sabah itibariyle kaldıkları otellerden alındı.

AA’nın haberine göre Portland Limanı’na 18 Temmuz’da yanaşan gemide konaklayacak düzensiz göçmenler otobüslerle limana getirilirken, otobüslerde birkaç göçmen olduğu görüldü.

Öte yandan bölgede yaşayan göçmen destekçisi gruplar, Bibby Stockholm’ün yeni sakinlerini alkışlar ve sloganlarla karşıladı.

Bibby Stockholm’e, ilk etapta 50, uzun vadedeyse 500’e yakın 18-65 yaş arası erkek göçmenin yerleştirilmesi planlanıyor. İlk gruptaki göçmenlerin bugün içinde parça parça getirilmesi bekleniyor.

‘Cezaevi gemisi’

Britanya, ülkedeki yaklaşık 50 bin göçmenin konaklaması için askeri tesislerdeki kullanılmayan binalarla mavnalar üzerine inşa edilmiş yüzen yapılarda göçmenleri ağırlama kararı almıştı.

Halihazırda göçmenleri otellerde ağırlayan Britanya, yüksek maliyet nedeniyle göçmenleri taşıma kararı aldığını açıklarken Bibby Stockholm de bu amaç doğrultusunda göçmenlerin yerleştirileceği ilk gemi olarak gündeme gelmişti.

Gemide konaklaması planlanan 500’e yakın göçmenin 18 ay içinde Bibby Stockholm’e getirilmesi beklenirken 2 binden fazla göçmeninse Lincolnshire ve Essex bölgelerindeki iki hava üssündeki kullanılmayan binalara taşınması planlanıyor.

Ülkedeki göçmen yanlısı sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri ise sığınmacıların gemilerde barındırılmasının ‘insanlık dışı’ olduğunu savunarak, Bibby Stockholm’e ‘cezaevi gemisi’ ismini taktı.