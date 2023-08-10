Borsada 11 gündür tavan yapan şirkete tedbir geldi

27 Temmuz’da halka arz olarak Borsa İstanbul’da işlemlere başlayan Kaleseramik hisselerine tedbir getirildi.

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Halka arz fiyatı 25 TL’den işlemlere başladıktan sonra tavan serisini 11’inci gününe taşıyan Kaleseramik hisseleri, bugünkü açılışta da tavan fiyatından işlem görerek 71,15 TL’ye ulaştı.

Böylece Kaleseramik, halka arz fiyatına göre yüzde 184 değer artışı elde etti.

Kısa sürede dikkatleri üstüne çeken Kaleseramik hisselerine tedbir getirildi.

Investing’in aktardığına göre Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca bugün devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Kaleseramik hisselerine 8 Eylül’e kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.