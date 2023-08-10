Saadet Partili Kaya, akademisyene ‘had bildirmeye’ girişti

Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Kaya, muhalefeti eleştiren Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Berk Esen’e “Akademisyen sınırlarını bilmeli” dedi.

Seçimlere CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek ve Saadet partileri 10’ar, Demokrat Parti üç milletvekili çıkarmıştı.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde de cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan yüzde 52,18’le, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yenerek yeniden cumhurbaşkanı olmuştu.

‘Önerileri test etme imkanımız yok’

Dün Halk TV’de ‘Gündem Özel’ programında Esen ve Kaya arasında tartışma çıktı.

Seçimden önce ‘altılı masaya öneriler sunduklarını’ söyleyen Esen, Kaya’ya “Gelinen noktada seçim kaybedilmiş, biz hala seçim kaybedilmemiş gibi seçimi kaybettiren stratejinin aslında yanlış olmadığını konuşuyoruz” dedi.

Bunun üzerine Saadet Partili vekil “Önerileri test etme imkanımız yok ki Berk bey. Sosyal bilimlerde iki kere iki dört etmez” dedi.

Kaya, ‘iki kere ikinin dört ettiğini’ savunan ve eleştirilerine devam eden Esen’e “Bu şekilde yıkıcı eleştirilerinizle bu adayın yüzde 48’i almasına siz sebep oldunuz. Sizin gibi düşünen insanlar” dedi.

‘AKP’li bir siyasetçiyle mi konuşuyorum’

Siyaset bilimcinin ortak liste eleştirisi üzerineyse Saadet Partili vekil “Ben diyorum ki akademisyen kendi sınırlarını bilmeli. Elbette bilimsel bir görüş ortaya koyar, kendi görüşünün mutlak doğru olduğunu söylemesi bilime aykırı” dedi.

Bunun üzerine Esen, “AKP’li bir siyasetçiyle mi konuşuyorum, muhalif bir siyasetçiyle mi” diye sitem etti.

Seçimden önce Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığını sert şekilde eleştiren Esen, altılı masaya birtakım sorular sorulan ortak bir akademisyen bildirisini de imzalamıştı: “Başkan adayı kararını alan liderlerin, başarısızlık durumunda kendileri açısından ödemeyi taahhüt ettiği bir bedel var mıdır?”