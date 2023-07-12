Saadet-Gelecek grubu ilk toplantısını düzenledi

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ilk ortak grup toplantısını düzenledi.

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14 Mayıs’taki seçimlere CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10 ve Saadet Partisi de 10 milletvekili çıkarmıştı. Bu üç partinin grup kuracağı öne sürülse de DEVA Partisi uzak durmuştu.

Saadet ve Gelecek’se Saadet çatısı altında grup kurmakta anlaşmıştı. Meclis’teki altıncı grubun başkanı Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ. İki partiden birer isim de grup başkanvekili oldu.

Grubun ilk toplantısı bugün, kürsüde Saadet Partisi logosuyla düzenlendi.

İki partinin de flamalarının bulunduğu salonda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu kürsüye çıktı.