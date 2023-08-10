Diken

Yaramazlara biraz batar!

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 2,09 değer kaybederek günü 7.441,50 puandan tamamladı.

Fotoğraf: AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 159,15 puan azalırken, toplam işlem hacmi 203,2 milyar lirayla rekor kırdı.


Bankacılık endeksi yüzde 1,22, holding endeksi yüzde 1,44 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,91 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 6,11 ile orman ve kağıt oldu.

Gün içinde 7.766,12 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 7.440 puanın üzerinde dengelendi.

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazdaysa yüzde 3,2 ile piyasa beklentilerinin altında arttı.

AA’nın haberine göre analistler, piyasa beklentilerinin altında gelen enflasyon verisiyle artan işsizlik maaşı başvurularının Fed’in para politikasını daha fazla sıkılaştırmaktan kaçınabileceğine dair beklentileri güçlendirdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın İstanbul’da finans dünyasının temsilcileriyle bir araya geleceğini dile getiren analistler, buradan gelecek haber akışının da takip edileceğini söyledi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 422 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.

‘Londra swap’ haberi borsada yeni rekor getirdi

SON HABERLER

Rapor ortaya koydu: Kömürden çıkış işsizliğe kapı aralamıyor

Muhalefetin ‘beşli çete’ olarak tanımladığı şirketlerden olan YK Enerji, hukuki süreç devam ederken kömür için Akbelen Ormanı’na kesime girdi. Kendilerine gelen tepkilerden sonra şirketin maden işçilerini öne sürerek ‘işsizlik’ üzerinden gazetelere ilan vermesi ‘kömürde istihdam’ tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA) ve Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe) ‘Kömüre Dayalı İstihdamdan […]

Akşam Postası / 10 Ağustos 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.