Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 2,09 değer kaybederek günü 7.441,50 puandan tamamladı.

Fotoğraf: AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 159,15 puan azalırken, toplam işlem hacmi 203,2 milyar lirayla rekor kırdı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,22, holding endeksi yüzde 1,44 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,91 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 6,11 ile orman ve kağıt oldu.

Gün içinde 7.766,12 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 7.440 puanın üzerinde dengelendi.

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazdaysa yüzde 3,2 ile piyasa beklentilerinin altında arttı.

AA’nın haberine göre analistler, piyasa beklentilerinin altında gelen enflasyon verisiyle artan işsizlik maaşı başvurularının Fed’in para politikasını daha fazla sıkılaştırmaktan kaçınabileceğine dair beklentileri güçlendirdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın İstanbul’da finans dünyasının temsilcileriyle bir araya geleceğini dile getiren analistler, buradan gelecek haber akışının da takip edileceğini söyledi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 422 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.