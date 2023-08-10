‘Londra swap’ haberi borsada yeni rekor getirdi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,68 yükselişle rekor seviye olan 7.652,36 puandan başladı. Yükselişte ‘swap’ haberleri etkili oldu.

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Borsa, deprem ve seçim belirsizliğiyle birlikte bol dalgalanmalı geçen ilk yarıyı kapattı. Seçimlerden sonra başlayan yükselişse sürüyor.

Dünü 7.600,65 puanla kapatan borsa bugün 7.652,36 puandan başladı. Gün içerisinde 7.724 puanı görerek rekor kıran borsa şu an (13:03) 7.711 seviyesinde ilerliyor.

Faktöring ve bankalar dünkü yükselişin ardından bugün de güne önde başladı. Faktöring yüzde 3 bandında yükselirken bankalar yüzde 2,5 yükseldi.

Habertürk’e konuşan piyasa kaynakları da bu yükselişte Londra’da yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’dan hisse senedi almak için TL elde edebileceği swap piyasasının yeniden hayata geçirileceğine dair kulis haberlerinin etkili olduğunu dile getirdi.

Yurt dışı swap işlemlerine dair ilk kısıtlamalar kur krizinin patlak verdiği 2018’de getirilmişti. Bu kanal 2020’den beri neredeyse tamamen kapalı.