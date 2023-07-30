Gel de inan: ‘YK Enerji emekçileri’nden gazetelere tam sayfa ilan

Son olarak Akbelen’de kömür madeni uğruna ağaç kıyımıyla şimşekleri üzerine çeken ‘Beşli Çete‘den Limak ve İçtaş ortaklığı YK Enerji’nin ‘emekçiler’i gazetelere tam sayfa ilan verip ‘ekmek teknesi’ maden ve santralleri savundu.

Bugün iktidara yakın birçok gazetede tam sayfa yayınlanan ilanın muhalif Sözcü gazetesinde de çıkması dikkat çekti.

Hukuki süreç devam ederken YK Enerji 24 Temmuz sabah saatlerinde jandarma korumasında Akbelen Ormanı’na girip ağaç kıyımına başlamıştı. Bölgede eylem başlatan İkizköy direnişçileri de jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğramış, onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

Kıyım ve direniş sürerken bugün birçok gazetede ‘YK Enerji emekçileri’ adına tam sayfa bir ilan yayınlandı.

İlanda şöyle denildi:

“Bizler 35 yıldır, evlerimize ekmek götürmek ve ailelerimize bakmak için gece gündüz demeden çalışan enerji ve maden işçileriyiz. Milas’ta ülkemizin enerjisine enerji katmak için yer altı zenginliğimizi değere dönüştüren emekçileriz. Hem çocuklarımızın hem de ülkemizin geleceği olan santraller ile ilgili bizim de söyleyecek sözümüz var. Bu sese kulak verin! Ekmek teknemiz santrallere sahip çıkmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Kendi geleceğimizi, ülkemizin kaderini başkalarının belirlemesine izin vermeyeceğiz. Bizler; Bu toprakların çocuklarıyız. Bu bölgenin insanlarıyız. İkizköy’ün, Çamköy’ün, Dereköy’ün, Türkevleri’nin, Milas’ın YK Enerji emekçileriyiz.”

Akbelen direnişini görmeyen iktidara yakın gazetelerden Hürriyet ilanı yayınlayanlar arasında.

İlan Cumhuriyet, Birgün, Karar ve Yeni Şafak’ta yayınlanmadı.

Sözcü gazetesiyse manşetten Akbelen direnişini verirken arka sayfasını ilana ayırdı. Buna karşılık Sözcü eleştiri aldı.

burada başka bir ahlaksızlık daha var. şirketin çalışanların adına ilan vermesi ve onların ağzından kendi reklamını yapması https://t.co/bdLYbzqtIF — fatih yaşlı (@fatih_yasli) July 30, 2023

Uçurumun dibi neresi diye bakmaya gerek yok..

Holding torbalarına gazete, torbacılarına gazeteci diyorlar.. https://t.co/PQfUAa68DX — Başaran Aksu (@Basaranaksu_) July 30, 2023

Sözcü gazetesinin muhalifligi hep böyle olmuştur. Gerçek muhalif degillerdir…

Ancak bu yaptıkları tam ahlaksızlık.

Aklıma sadece reklam fiyatını artırmak için o başlığı attıkları gelir. https://t.co/nPRc47eSiW — Tuncay Koç (@tuncaykoc72) July 30, 2023

Memleketin haleti ruhiyesini en güzel özetleyen görsel. https://t.co/ooHBDAw2Ml — 🦉 (@olurbazenoyle) July 30, 2023