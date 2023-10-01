Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 1 Ekim 2023

İçişleri Bakanlığı’na bombalı saldırı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı önünde bombalı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Bakan, iki saldırganın öldüğünü, iki polisin da hafif yaralandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya’dan terör saldırısında ‘suç örgütleri’ vurgusu

İçişleri Bakanlığı’na saldırıya erişim engeli ve yayın yasağı

Sezgin Baran Korkmaz’ın Avusturya’daki ayak izleri: Cezaevinden Paramount Otel’e

Yerel seçim 31 Mart 2024’te

Resmi Gazete’de yayıNlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre yerel seçim 2024 Mart ayının son pazar günü olan 31 Mart’ta düzenlenecek.


İTO verileri: İstanbul’da enflasyon yüzde 73,18

İstanbul’da eylülde önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 5,46 artarken yıllık enflasyon yüzde 73,18 hesaplandı.

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İspanya’nın güneydoğusundaki Murcia kentinde, bir eğlence mekanında çıkan yangında en az 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

‘Ne’ siz sorun ‘ne’ ben söyleyeyim!
Bu yaşta liderlik yapılır mı!

Elif Şafak’la ‘Kayıp Ağaçlar Adası’nda: Ben her zaman acının miras alındığına inandım

Elif Şafak’ın yeni romanı Kayıp Ağaçlar Adası, Doğan Kitap tarafından yayınlandı.

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İstanbul Tiyatro Festivali’nde ‘kaçırmak istemeyeceğiniz’ altı oyun

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 25 Ekim-25 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 27’nci İstanbul Tiyatro Festivali‘nde kaçırmamanız gereken altı oyunu derledik.

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Nuri Bilge Ceylan kendi rekorunu kırdı

‘Kuru Otlar Üstüne’yi ilk gün 20 binden fazla seyirci izledi. Bu Nuri Bilge Ceylan imzalı filmler arasında en yüksek ilk gün açılışı.

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Akşam Postası / 1 Ekim 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Bu yaşta liderlik yapılır mı!

Yaşlı politikacıların liderliğindeki ‘gerontokrasi’lerde, bu politikacıların temsil kabiliyetinin ötesinde endişeler var.