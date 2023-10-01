İspanya’da gece kulübünde yangın: En az 13 ölü

İspanya’nın güneydoğusundaki Murcia kentinde, bir eğlence mekanında çıkan yangında en az 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
AA’nın Murcia Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi’nden aktardığına göre, kent merkezindeki Atalayas Mahallesi’nde bir eğlence mekanında sabaha karşı saat 06.00 sıralarında yangın çıktı.
Görgü tanıkları, mekanda doğum günü kutlaması yapıldığını, içeride birden oluşan alev ve duman nedeniyle panik yaşandığını aktardı. Yangında 13 kişinin öldüğü, dört kişinin de yaralandığı belirtildi.
Ölenlerin 22 ila 45 yaşlarında olduğu belirtilen açıklamada, eğlence mekanında oldukları tahmin edilen bazı kişilerden de haber alınamadığı kaydedildi.
Açıklamada, itfaiye ekiplerinin mekan içindeki çalışmaları sürerken ölü sayısının artmasından endişe edildiği vurgulandı.
Üç günlük yas
Murcia Belediyesi, yangın faciası nedeniyle üç günlük yas ilan ettiğini duyurdu.
Murcia Belediye Başkanı Jose Ballesta, İspanyol basınına, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı.