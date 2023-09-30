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Yaramazlara biraz batar!

Yerel seçim 31 Mart 2024’te

Resmi Gazete’de yayıNlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre yerel seçim 2024 Mart ayının son pazar günü olan 31 Mart’ta düzenlenecek.

Fotoğraf: AA

Karar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bu gece yayınlandı.


Seçmen kütüğü ise 1 Ekim 2023’ten YSK tarafından belirlenecek askı süresinin başlangıç tarihine kadar güncellenebilecek.

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Yerel seçim 31 Mart 2024’te

Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre yerel seçim 2024 Mart ayının son pazar günü olan 31 Mart’ta düzenlenecek.