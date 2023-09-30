Yerel seçim 31 Mart 2024’te

Resmi Gazete’de yayıNlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre yerel seçim 2024 Mart ayının son pazar günü olan 31 Mart’ta düzenlenecek.
Karar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bu gece yayınlandı.
Seçmen kütüğü ise 1 Ekim 2023’ten YSK tarafından belirlenecek askı süresinin başlangıç tarihine kadar güncellenebilecek.
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