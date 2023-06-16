YSK başkanı duyurdu: Elektronik seçim sistemi geliyor

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Türkiye’nin elektronik seçime geçmesinin şart olduğunu belirterek, bu konuda yerel seçimlerden sonra çalışacaklarını açıkladı.

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Elektronik seçim sistemi ABD, Estonya, İsviçre, Kanada ve Brezilya gibi ülkelerde uygulanıyor. Böylelikle oylar elektronik aygıtlarla toplanıp hızlıca değerlendiriliyor.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’ya konuşan Yener, elektronik seçimlerle ilgili çalışmanın yerel seçimlerden sonra başlayabileceğini söyledi: ”Bir ya da iki seçim sonrası elektronik oylamaya belki önce yurtdışından başlarız. Seçmen sayımız daha az diye. Türkiye nihayetinde elektronik oylamaya geçecek. Kurulda, 2014’te bu konuda bir çalışma yapılmış. Yurtdışına kurul üyelerimiz siyasi parti temsilcileriyle beraber gitmiş ama bu çalışmanın devamı gelmemiş. Biz de bu konuyu düşünüyoruz.”

Yener, oylamaların e-Devlet uygulaması üzerinden de yapılabileceğini söyledi: ”Eğer yasal düzenleme yapılabilirse elektronik seçime geçilir. 2028 ya da daha sonraki olur, ama kaçınılmaz.”