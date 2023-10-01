Sezgin Baran Korkmaz’ın Avusturya’daki ayak izleri: Cezaevinden Paramount Otel’e

ALTAN SANCAR / DUYGU ÖZKAN

Türkiye’de hakkında soruşturma açıldıktan sonra gittiği Avusturya’da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın ayak izlerine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Korkmaz, tutuklu bulunduğu Avusturyalı bir iş insanı tarafından ziyaret edildi. Bu iş insanıyla yolu kesişmiş bir diğer Avusturyalı iş insanı ise bugünlerde Korkmaz’a ait şirketin işlettiği Paramount Otel’in işletmecisi.

Sezgin Baran Korkmaz… Fotoğraf: Facebook

‘Kara para aklama’ suçlamasıyla Türkiye’de soruşturulan Korkmaz hakkında tutuklama kararı çıktıktan sonra 2020’de Avusturya’ya ‘gitmişti.’ Hakkında ABD’de de bir dava bulunan Korkmaz, ABD Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Avusturya’da tutuklanmıştı. Korkmaz, Temmuz 2022’de ABD’ye iade edilmişti.

ABD’nin Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde açılan davada Korkmaz ‘kara para aklama’, ‘yasadışı para transferi’ ve ‘yargıya müdahale’yle suçlanıyor. Korkmaz 1 Ağustos’ta tahliye edildi. Bir sonraki duruşma Ekim 2023’te.

Cezaevi ziyareti

Diken ve Avusturya merkezli Die Presse gazetesi, Korkmaz’ın Avusturya günlerine dair iki aylık bir araştırma yürüttü.

Korkmaz, 19 Haziran 2021’de Traunkirchen’de gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Traunkirchen, ülkenin gözde göl kıyısı adreslerinin başında geliyor. Korkmaz tutuklandığı sırada gölü kıyısındaki lüks bir otelde, otel satın almak için pazarlık yapıyordu.

Tutukluyken ABD’nin yanısıra Türkiye de ‘kara para’ suçlamasıyla Korkmaz’ın peşindeydi. O günlerde Avusturyalı iş insanı Siegmund Kahlbacher, Korkmaz’ı cezaevinde ziyaret etti. Kahlbacher, girişimci ve otel işletmecisi. Helen Hotel Sacher Baden’i işletiyor.

Yolları 2016’da kesişmiş

Kahlbacher’in Korkmaz’ı cezaevinde ziyaretini ilginç kılan ise Jürgen Hesz adlı iş insanıyla yolunun kesişmesi. Hesz bugün Korkmaz’a ait Unico Sigorta bünyesinde bulunan ve çok sayıda gazeteci, yargı mensubu, bürokratın ‘misafir’ edildiği eski adıyla Paramount, bugünkü adıyla Bee Premium Otel’i işleten şirketin sahibi pozisyonunda.

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Otel, Free Petrol Ürünleri tarafından işletilmeye başlamış, Kazım Albayrak’a ait şirket, 12 Kasım 2021’de tüm hisselerini Korkmaz’ın kaçtığı Avusturya’da kurulu Meta Solution adlı şirkete devretmişti. Devirden beri Meta Solution, oteli işleten şirketin sahibi konumunda. Şirketin sahibi ise Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre Jürgen Hesz.

Jürgen Hesz ile Siegmund Kahlbacher’in yolu 2016’da kesişmiş. Kahlbacher o yıl Hesz’e ait şatoyu aldığını duyurmuş, ancak bu satın alma daha sonra gerçekleşmemiş.

Kahlbacher, Korkmaz hakkında yalnızca iyi şeyler duymuş

Kahlbacher, Korkmaz’ı neden ziyaret ettiğine ilişkin sorumuza verdiği yanıtta ‘Korkmaz hakkında hem Avusturya’da hem de Türkiye’de yalnızca iyi şeyler duyduğunu’ söyledi. Sezgin Baran Korkmaz’ın tutuklanmasının ‘siyasi olduğunu ve Türkiye’de çok sayıda insana yardım ettiğini bildiğini, hikayesini bir avukattan duyduğunu ve adil bir karar verilmesi için çalıştığını’ dile getirdi.

Kahlbacher, Korkmaz’ın ailesinin bir kısmıyla da tanıştığını ve Korkmaz’ın ‘onurlu bir insan olduğunu’ söyleyerek kendisiyle bir defa görüştüğünü kaydetti. Kahlbacher ayrıca Korkmaz’ın tahliyesi nedeniyle ‘büyük mutluluk duyduğunu’ söyleyerek kendisiyle ‘görüşme arzusunda olduğunu’ da vurguladı.

Hesz sessiz

Jürgen Hesz ise Türkiye’den Avusturya’ya giden ve hakkında iki ayrı ülkede yakalama kararı bulunan Korkmaz’a ait oteli bugün neden işlettiği, Korkmaz’la tanışıp tanışmadığı yönündeki ısrarlı sorularımıza yanıt vermemeyi tercih etti.