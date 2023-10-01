Joshua King golünü kaybettiği şoförüne armağan etti

Rizespor’u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe’de son golü atan Joshua King, golünü formasını çıkartıp tişörtünü göstermişti.

Joshua King.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 7’nci haftasında Rizespor’u evinde 5-0 mağlup etti. Maçtaki son golü atan Joshua King, gol sevincine dair konuştu:

“Maalesef şoförümü, amcam gibi gördüğüm birini kaybettim. Ailem gibiydi. Her gün oğlumu okula götürüyordu. Amcam gibiydi. Benim için zor bir hafta oldu. Murat Adkovaycın, benim için sadece bir şoför değildi. Ailem için bir koruyucuydu. Bütün ailem çok üzgün. İki gün önce cenazesine katıldım ve hayatımda geçirdiğim en üzgün gündü. Gol atarsam ona armağan edecektim. Benle çalışmaya başlamadan önce Fenerbahçeli değildi, sonra stadyuma gele gele Fenerbahçeli oldu. Eminim ki o bizi izliyor.”