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Yaramazlara biraz batar!

İçişleri Bakanlığı’na saldırıya erişim engeli ve yayın yasağı

Ankara başsavcılığının İçişleri Bakanlığı’na yönelik saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında erişim engeli ve yayın yasağı getirildi.

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 09:30 sıralarında Kızılay’daki bina önünde bombalı saldırı düzenlendiğini, iki saldırganın öldüğünü, iki polisin de hafif yaralandığını duyurmuştu.


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