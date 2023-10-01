İçişleri Bakanlığı’na saldırıya erişim engeli ve yayın yasağı

Ankara başsavcılığının İçişleri Bakanlığı’na yönelik saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında erişim engeli ve yayın yasağı getirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saat 09:30 sıralarında Kızılay’daki bina önünde bombalı saldırı düzenlendiğini, iki saldırganın öldüğünü, iki polisin de hafif yaralandığını duyurmuştu.
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