Akşam Postası / 1 Ekim 2022

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Yüreğin varsa bütçe konuşmalarına katıl ve beni dinle

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’in açılış oturumuna katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: “Yüreğin varsa bütçe konuşmalarına katılırsın sunuşunu yaparsın ve beni dinlersin.”

Soylu’ya göre saldırganlar uçarak gelmiş: Paraşütlü motor var ya, motorlu paraşüt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin’deki polisevine silahlı saldırı düzenleyenlerin Suriye’den uçarak geldiğini söyledi: “Eylemden önceki akşam saat 20:00 itibarıyla tam 12-13 saat paramotorla, paraşütlü motor var ya, motorlu paraşüt. Motorlu paraşütle beraber Tarsus’a geldiler.”

Kılıçdaroğlu, Akşener’in sözleri değerlendirdi: ‘Altılı masa’da ısrarlı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener’in tartışma yaratan sözlerini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, ortada bir krizin olmadığını ve cumhurbaşkanı adayının seçim takvimi belli olunca altılı masa tarafından belirleneceğini söyledi.

AKP’li Tayyar, Nebati’nin ‘aşırı bilimsel’ açıklamasında suçu metin yazarına attı

AKP’nin MKYK üyesi Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ‘anlamsız’ sözlerinde metin yazarını suçlayarak “Mantıksız dürtüsünün yol açtığı içgüdüsel savunma psikoanalitik incelemeye tabi tutulmalıdır” dedi.

İstanbul enflasyonu üç haneli: Yüzde 107

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre kentteki tüketici fiyatları geçen yıla göre yüzde 107,42 arttı.

CHP’li 11 belediye başkanı: FETÖ’yü besleyip büyütenler bize ders veremez

Rutin olarak toplanan CHP’li 11 büyükşehir belediye başkan yayınladıkları ortak bildiride AKP iktidarının CHP’li belediyelerle ilgili politikasını eleştirerek “FETÖ’yü besleyip büyütenler bize ders veremez” dedi.

Jandarma komutanı, Amedspor’u ağırlayan Afyonsporlulara Mersin saldırısını anlattı

Amedspor’la oynayacağı maç öncesi Afyonspor’u antrenmanda ziyaret eden İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, Mersin’deki polisevine saldırıyı hatırlatarak futbolculara “Siz futbolunuzu oynayın gerisini bize bırakın” dedi.

Kendini ‘PKK’yla savaşıyordum’ diye savunan IŞİD’liye ‘cezasızlık’ kararı

Şanlıurfa’daki IŞİD davasının dosyaları Ankara’daki 10 Ekim Ankara Tren Garı katliamıyla ilgili yargılama dosyasına girdi. Buna göre; kendini “2014 yılı Ekim ayında DAİŞ (IŞİD) terör örgütüne katılmak için Suriye’ye gittim. Kimse bana, ‘Gitme’ demedi. Bana ‘Git PKK’yla savaş’ dediler” şeklinde savunan sanık Ahmet Sami Karabilgin hakkında, 2018’de ‘ceza verilmesine yer olmadığı’ kararı verildiği ortaya çıktı.

Bakan Varank’tan kuzeninin aldığı ihaleyi haberleştiren Birgün’e tazminat davası

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kuzeni Sedat Varank’ın aldığı 208 milyon TL’lik ihaleyi haberleştiren Birgün gazetesine 50 bin liralık tazminat davası açtı.

İran, Türkiye’ye doğalgaz akışını sekiz günlüğüne durdurdu

BOTAŞ, ‘planlı bakım çalışması’ nedeniyle 2-9 Ekim tarihlerinde İran’dan doğalgaz teslimatı yapılamayacağını duyurdu.