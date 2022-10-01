Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Yüreğin varsa bütçe konuşmalarına katıl ve beni dinle

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’in açılış oturumuna katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: “Yüreğin varsa bütçe konuşmalarına katılırsın sunuşunu yaparsın ve beni dinlersin.”

Fotoğraf: Diken/AA-Twitter

Erdoğan bugün TBMM’nin 27’nci dönem altıncı yasama yılı açılışı dolayısıyla toplanan Meclis Genel Kurul’una katılmış ve açılış için kürsüden konuşmuştu.

Genel kurula katılan Kılıçdaroğlu, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ANKA’nın aktardığına göre Erdoğan’ın konuşmasını değerlendiren CHP lideri, şunları söyledi: “AK Parti’nin grup toplantısını dinledik. Bütçe konuşması gibi. Ama sayın Erdoğan’a açık ve net çağrı yapıyorum, cesaretin ve yüreğin varsa bütçe toplantısına, bütçe konuşmalarına katılırsın sunuşunu yaparsın ve beni dinlersin.”