Altılı masa yarın toplanıyor: Adaylık tartışmalarını bitirecek formül

ALTAN SANCAR

Altılı masanın ikinci turunun ilk toplantısı CHP Genel Merkezi’nde yapılacak. Gündemi merak edilen toplantıda adaylık tartışması yerine adaylık tartışmalarını aşacak bir yöntemin ortaya çıkması bekleniyor. Toplantı sonucunda, özellikle geçiş sürecinin yol haritasında büyük yol alınması ve bu çalışma sonlandığında bir mutabakat altına alınacağının duyurulması hedefleniyor.

Fotoğraf: CHP

Güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle bir araya gelen CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu altılı masanın liderleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde toplanacak.

Karşılıklı açıklamalar ve aday tartışmalarıyla geçen sürenin ardından, Kılıçdaroğlu toplantı öncesi parti liderlerini ziyaret ederek gündemin belirlenmesi konusunda partilerle görüşmelerini tamamladı. CHP genel başkanı, bu görüşmelerin ardından kurmaylarıyla düzenlediği toplantılarda ‘büyük ilerleme kaydedildiğini’ belirtti.

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, altı partinin 2 Ekim Pazar günü (yarın) düzenleyeceği toplantıda adaylık konusu isimler üzerinden gündeme gelmeyecek. Kamuoyunda ve partilerin kurmayları arasında devam eden adaylık tartışmalarının sona ermesi amacıyla da bir yöntemin belirlenmesi hedefleniyor.

Bu amaçla geçtiğimiz aylarda çalışmalarına başlanan ve altı partinin görevlendireceği isimleri belirlediği iletişim komisyonu, toplantının ardından çalışmalarına başlayacak. Komisyonun çalışmalarına başlamasıyla masanın gündemi, gazetecilerin soruları ve çalışmalar hakkındaki bilgilendirmeler komisyonun görevi olacak. Ayrıca komisyon, partiler arası diyalogu da sağlayarak ‘olası krizlerin’ önüne geçecek. Altı partinin lideri böylece partilerden gelen ve tartışma yaratan karşılıklı açıklamaların önüne geçmeyi hedefleyecek. İletişim komisyonu görevini masanın olası bir seçim ittifakına dönüşmesi halinde de devam ettirecek.

Gündemlerden biri geçiş sürecinin yol haritası

Toplantının ana gündem maddelerinden biri de uzun süredir partilerin üzerinde çalıştığı geçiş sürecinin yol haritasının şekillendirilmesi olacak. Son olarak DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ın ziyaretler gerçekleştirerek partisinin fikirlerini paylaştığı geçiş sürecine ilişkin planlamanın bu toplantıda ete kemiğe büründürülmesi hedefleniyor.

CHP kaynaklarının aktardığına göre, Kılıçdaroğlu’nun liderler turu sonrasında tüm parti genel başkanlarının bu noktada hemfikir olduğu belirlendi. CHP’lilere göre ‘sürecin daha sağlıklı ilerlemesi’ açısından geçiş sürecinin nasıl yönetileceği, belirlenen hedef sürenin ne olacağı, kanuni değişikliklerin hangi sürede gerçekleştirileceği ve görevlendirmelerin nasıl yapılacağı bu planlamayla belirlenecek. Çalışmaların ortaklaştırılması ve mutabakat altına alınmasının ardından ortak liste beklentileri ve adaylık konusu masanın gündemine getirilecek.

Toplantıdan beklentiler yüksek

Diken’e bilgi veren CHP’liler 2 Ekim’deki toplantıdan ‘çok önemli kararların’ çıkması beklentileri olduğunu aktardı. CHP’li bir isim toplantı için ‘masa gaza basacak’ dedi. Kaynak “Uzun süredir rüzgârı arkamıza aldık. Son dönemde bizim de hatalı yaklaşımlarımızla gündem yalnızca adaylık konusuna kilitlendi. Bu toplantının ardından kamuoyu, uzun süre alınan kararları ve etkilerini konuşacak. Her toplantı ayrı bir gündem ve umut yaratacak, gündemi belirleyecek” dedi.

İYİ Partili kaynaklara göre de bu toplantı bugüne kadar en fazla somut adımın atılacağı toplantı olacak. CHP ve İYİ Partililerin aktardığı görüşleri DEVA, Gelecek, Saadet ve DP kaynakları da doğruladı.

Öte yandan masanın ilerleyen aylarda mutabakatın da somut hale gelmesiyle tüm sorun alanlarına ilişkin olarak ‘gölge kabine’ olarak adlandırılabilecek bir yapıyı da faaliyete geçirebileceği belirtiliyor. Gölge kabinenin oluşturulması halinde yapının tekil isimler yerine ilk aşamada partilerden belirlenen isimlerle çalışması ve çalışma alanlarına ilişkin kamuoyuna sık sık açıklama yapabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.