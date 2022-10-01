TİP, Erdoğan’ın katılacağı TBMM’deki törende yer almayacak: Şovuna figüran olmayacağız

TİP, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılacağı TBMM Genel Kurulu’nun açılış törenine katılmayacak. TİP lideri Erkan Baş “Erdoğan’ın bu şovuna figüran olmayacağız” dedi.

Fotoğraf: ANKA

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nun açılış töreni öncesi basın açıklaması düzenledi.

TİP milletvekillerinin bugünkü açılışa katılmayacağını söyleyen Baş, Meclis Başkanlığı’nın ilettiği gündemdeki tek başlığın Erdoğan’ın konuşması olduğuna dikkat çekti: “Meclis’i tümüyle işlevsizleştirmeye çalışan, herhangi bir saygısı olmayan bir şahsın, sadece taşıdığı sıfat nedeniyle, halkın tek bir gerçek sorununu gündeme almayacağı; büyük ihtimalle danışmanları tarafından yazılıp promptera yüklenmiş olan bir metni cama bakarak okumasını dinlemeye sabrımız yok!”

Sadece bu gündemle yapılacak bir açılış toplantısını reddettiklerini söyleyen ve bu nedenle Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri olarak bu törene katılmama kararı aldıklarını duyuran Baş, şunları kaydetti:

*Burası demokratik bir hukuk devletiymiş gibi; patronlar, yandaş müteahhitler iliğimizi kemiğimizi sömürmemiş gibi, bakanlık koltukları atanmış bir avuç liyakatsiz tarafından kişisel çıkarları için işgal edilmemiş gibi, milyonlarca insan bir avuç azgın azınlık daha da zengin olsun diye açlığa mahkûm edilmemiş gibi, çocuklarımız sokaklarda veya okullarında bile aç susuz kalmıyormuş gibi, dostlarımız hapiste rehin, kadın katilleri, hırsızlar, çeteler sokakta serbest değilmiş gibi, bugünümüzü yarınımızı ve hatta icat ettikleri tarihlerle dünümüzü çalmamış gibi davranmayacağız… ‘-mış’ gibi yapmayacağız.

*Bugüne kadar ne halkımıza ne de TBMM’ne karşı herhangi bir saygı gösterdiğini görmediğimiz, yemininin tam aksine hepimizin bildiği gibi taraflı ve hatta bizzat taraflaştırıcı birisinin, halkın büyük çoğunluğuna sürekli hakaret eden bir şahsın 84 milyonun cumhurbaşkanıymış da saygı duyulması gerekiyormuş gibi davranmayacağız!

*Şimdi bugün burada yeni perdenin açılışı yapılacak. Yine sadece zenginler için, sadece kendi çıkarları için ve halkı soktukları cendereyi daha da sağlamlaştırmak için, bizleri susturmak için torba kanunlar getirecekleri yeni perde için bir açılış düzenlenecek ve buna da ileri demokrasi denilecek. Erdoğan tüm bunların onun istediği gibi devam etmesi için geliyor ve bizim onu dinlememizi bekliyor. Erdoğan’ın bu şovuna figüran olmayacağız!