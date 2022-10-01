Soylu’ya göre saldırganlar uçarak gelmiş: Motorlu paraşütle gelmişler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin’deki polisevine silahlı saldırı düzenleyenlerin Suriye’den uçarak geldiğini söyledi: “Eylemden önceki akşam saat 20:00 itibarıyla tam 12-13 saat paramotorla, paraşütlü motor var ya, motorlu paraşüt. Motorlu paraşütle beraber Tarsus’a geldiler.”

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Mersin’in Mezitli ilçesinde pazartesi akşamı polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce polislere uzun namlulu silahlarla ateş açılmış; polisler, saldırganlara karşılık vererek iki kişiyi öldürmüştü. Saldırıda bir polis hayatını kaybederken biri de yaralanmıştı.

Soylu, AKP Giresun İl Başkanlığı’nca, Gümrük Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda konuştu.

Soylu, polisevi saldırısında, saldırganların Suriye’den Tarsus’a ‘motorlu paraşütle‘ geldiğini iddia etti:

“Bu eylemi gerçekleştirenler, Münbiç’ten hareket ettiler. Eylemden önceki akşam saat 20:00 itibarıyla tam 12-13 saat paramotorla, paraşütlü motor var ya, motorlu paraşüt. Motorlu paraşütle beraber Tarsus’a geldiler. Tarsus’ta kıyıya yakın bir yere indiler, sabah saat 10.00’a doğru. Ondan sonra akşama kadar orada kaldılar ve oradan yürüyerek sonra birilerinin arabalarına binerek, normal vatandaşların, onlar da insaniyet namına götürmüşler ve ondan sonra eylemi gerçekleştirdiler.“