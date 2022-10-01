Kılıçdaroğlu, Akşener’in sözleri değerlendirdi: ‘Altılı masa’da ısrarlı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener’in tartışma yaratan sözlerini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, ortada bir krizin olmadığını ve cumhurbaşkanı adayının seçim takvimi belli olunca altılı masa tarafından belirleneceğini söyledi.

Fotoğraf: Diken

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde, “2018’deki millet ittifakının oluşmasının başka bugün ‘altılı masa’nın şartlarının oluşması başka. Kemal Bey dedi ki, ‘Bu masa cumhurbaşkanı adayını tespit edecek.’ Bu masaya bu görevi verip, kendini bağlayan sayın Kılıçdaroğlu. O masanın bir noter olma görevi yok” açıklamasında bulunmuştu. Akşener ayrıca, “CHP’ye borcumuz yok; çünkü eğer borç vardıysa biz 31 Mart’da ödedik, hatta alacaklı hale döndük” demişti.

Kılıçdaroğlu’yla Akşener iki gün önce de, 2 Ekim’deki ‘altılı masa’ toplantısı öncesi İYİ Parti Genel Merkezi’nde görüşmüştü. Görüşme sonrası basın açıklaması düzenlenmemişti.

Kılıçdaroğlu, söz konusu görüşmeyle ilgili halktv.com’dan Fikret Bila’ya konuştu.

Bila, Kılıçdaroğlu’na Akşener’in açıklamalarını anımsattı. Kılıçdaroğlu’ysa bu mevzunun konuşulmadığını; görüşmenin samimi ve verimli geçtiğini söyleyerek aralarında herhangi bir sorun olmadığını kaydetti.

‘Önce ülke sorunları, adaylık sonra’

Kılıçdaroğlu, önceliklerinin ülke sorunlarının nasıl çözüleceğini karar vermek olduklarını dile getirirken cumhurbaşkanı adayının seçim takvimi belli olunca altılı masanın belirleyeceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu ayrıca, şunları söyledi: “Yandaş medya bir kriz varmış gibi yansıtıyor ama bir kriz yok. Biz ortak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Meral Hanım, soru sorulunca daha önce mutabakata vardığımız ilkeleri söyledi. Tabii bunu gazeteciler kriz diye yansıtıyor. Gazetecilere bir şey demeye hakkımız yok, kendi anlayışlarına göre yansıtıyorlar. Ancak bizim aramızda en küçük bir sorun yok. Adaylık konusunu da konuşmadık. Bunun acelesi yok. Önce ülke sorunlarını nasıl çözeceğimiz konusunu berraklaştırmamız gerekiyor. Nasıl bir yol haritası izleyeceğiz: Bu konuyu çalışıp netleştirmemiz gerekiyor. Daha önce de söylediğimiz gibi cumhurbaşkanı adayını altılı masa belirleyecek. Henüz seçim takvimi bile belli değil. Seçim takvimi belli olunca altılı masa olarak toplanacağız ve adayımızı belirleyeceğiz.”

Bila, Akşener’in “Bizim borcumum yok hatta alacaklıyız” çıkışının CHP’nin genelinde de tepkiye neden olmadığını aktardı.

Bila’nın aktardığına göre, CHP yönetimi, konuyla ilgili “Sayın Kılıçdaroğlu da CHP yöneticileri de zaten İYİ Parti bize borçlu, diye bir ifade hiç kullanmadık. CHP’nin İYİ Parti’nin seçime girmesini garanti etmek için milletvekili vermesi demokrasi için atılmış bir adamdı. Bir borç-alacak ilişkisi değildi” yorumunda bulunuyor.