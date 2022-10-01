‘Dünya Kupası tezkeresi’ Meclis Başkanlığı’na sunuldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda ‘Kalkanı Harekatı’ ismi altında görevlendirilmesine ilişkin cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla gönderilen tezkerede, Katar’ın 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonuna ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Bu organizasyona dünya sathından 1 milyon kişinin üzerinde katılım beklendiği ifade edilen tezkerede, bu kapsamda düzenlenecek spor etkinliklerinin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi için Katar Silahlı Kuvvetleri ile Katar hükümeti tarafından davet edilen ülkelerden unsurların katılımıyla Dünya Kupası Kalkanı Harekatı’nın ortaklaşa icra edileceği bildirildi.

Katar hükümetinin, harekat kapsamında ‘dost ve müttefik ülkeler’den silahlı kuvvetlere ait unsurlarla katkıda bulunmalarını talep ettiği, Türkiye’den de aynı kapsamda talepte bulunduğu belirtilen tezkerede, şunlar kaydedildi: “Hudut, şümul, miktar ve zamanı cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde TSK’nın, Katar sınırları içinde ve Katar kara sularıyla mücavir bölgelerinde görevlendirilmesi ve bu kuvvetlerin cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Anayasa’nın 92’nci maddesi uyarınca altı ay süreyle izin verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım.”