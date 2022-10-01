Mülakatta torpil iddiaları: Bakanlık iddiaları değil haberi yapan muhabiri soruşturuyor

ALTAN SANCAR

Diken, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 465 sözleşmeli personel alımı için başlattığı sürecin sonunda Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanı yüksek adaylar mülakatla elendiğini duyurmuştu. Haberimizin Meclis’e taşınmasıyla iddiaları soruşturmak üzere görevlendirilen müfettişlerin, mülakatta elenen adaylara haberi hazırlayan muhabire ilişkin sorular sorduğu öğrenildi.

Fotoğraf: AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı, son başvuru 28 Mart-11 Nisan arasında kütüphaneci pozisyonu için 465 kişilik için alım ilanı yayımlamıştı.

İlanda başvuru için belirlenen şartlar arasında 70 ve üzeri KPSS puanı, lisans düzeyinde eğitim veren, bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon programlarının herhangi birinden mezun olmak gibi şartlar sıralanmıştı.

Şartları sağlayan adaylar, Ankara Milli Kütüphane’de bulunan Yunus Emre Salonu’nda sözlü mülakata davet edilmiş, mülakata giren ve KPSS puanı yüksek olan çok sayıdaki aday burada elenirken düşük puana sahip çok sayıda adaysa ilk sıralarda yer bulmuştu.

İlerleyen günlerde mülakata ilişkin torpil iddialarına ek olarak rüşvet pazarlıkları olduğu adaylar tarafından öne sürülmüş, DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu hem rüşvet iddialarını hem de haberimizi Meclis gündemine taşımıştı. Yeneroğlu’yla birlikte çok sayıda milletvekili de Meclis’te Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması talebiyle soru önergeleri vermişti.

Bakanlık basına yansımasından ‘rahatsızmış’

Gelişmelerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Ersoy’un talimatıyla olayı araştırmak üzere iki müfettiş görevlendirdi. Müfettişler, elenen adaylarla farklı tarihlerde ve illerde uzunca görüştü.

Görüşmelerde adaylara rüşvet iddiaları soruldu ve bu iddiayı gündeme getiren isimle de görüşüldü. Bakanlığa adaylar tarafından gönderilen dilekçelerin toplu halde edildiğini belirten müfettişler, kendilerini görevlendiren ismin doğrudan Ersoy olduğunu adaylara aktardı.

Bakanlığın olayın basına yansımasından ve Meclis gündemine taşınmasından ‘rahatsız olduğu’ adaylara bildirildi. Öte yandan adayların başvurduğu mahkemelerin de bakanlıktan bilgi talep ettiği ve savunma ardından kararın verileceği öğrenildi.

‘Dilekçeyi siz mi yazdınız yoksa gazeteci mi‘

Diken’in bakanlık kaynaklarından edindiği bilgilere göre devam eden mahkemeler ve müfettişlerin soruşturması nedeniyle kazanan asil adayların da göreve başlama yazıları henüz hazırlanmadı. Bu nedenle kazananlar da henüz işe başlayamadı.

Görüşmelerin ilerleyen saatlerinde torpil iddiaları için “Komisyonun kararı” diyen müfettişler adaylara haberimize ilişkin sorular sordu.

Edinilen bilgilere göre müfettişler elenen adaylara “Dilekçelerinizde gazeteci ağzı var, haberi hazırlayan gazeteci mi dilekçelerinizi yazdı”, “Meclis’e giden önergeler, dilekçeleriniz ve haber arasında neden benzerlikler var”, “Konuyu bakanlığa iletmek yerine neden basına ve milletvekillerine gittiniz” gibi sorular yöneltildi.

Elenen bir adayaysa dört saatlik bir görüşme sırasında defalarca “Dilekçeyi siz mi yazdınız yoksa gazeteci mi?” şeklinde sorular yönetildiği öğrenildi. Adaylara bakanlığın bu benzerlik nedeniyle ‘rahatsızlık duyduğu’ bilgisi de iletildi.