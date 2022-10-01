İran’ın birçok üniversitesinde gözaltına alınan öğrencilere destek eylemleri

İran’da başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen Mehsa Emini’nin ölümü sonrasında başlayan protestolarda ülkenin birçok üniversitesinde, gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılması için eylemler düzenlendi.

Görsel: AA

İslami Kuruluşlar Öğrenci Birliği’nin Telegram sayfası ve sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre, İran’daki birçok üniversitede öğrencilerce boykot eylemleri düzenlendi.

Görüntülerde aralarında Tahran’dakilerin de bulunduğu birçok üniversitede göstericilerin gözaltına alınan öğrencilere destek vermek ve serbest bırakılmalarını sağlamak için okulu boykot eylemi düzenlediği görüldü.

Sistem karşıtı sloganların atıldığı, çeşitli pankartların taşındığı eylemlerde öğrenciler gözaltıların son bulmasını ve gözaltına alınan kişilerin de bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Öğrencier, öğretim üyeleri ve diğer öğrencilerden de boykota destek vermelerini istedi.

Gözaltı ve tutuklama dalgası

İran’ın birçok kentinde olaylar devam ederken güvenlik güçleri, yargının talimatıyla, protestolara katılan ve ‘kamu güvenliğini tehlikeye attığı’ ileri sürülen göstericilere gözaltı ve tutuklama dalgası başlattı.

Ülke medyasına yansıyan haberlere göre aralarında öğrenciler, ünlü isimler ve gazetecilerin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin gözaltına alındığı tahmin ediliyor.

Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei, 26 Eylül’de ‘sokağa çıkan herkesin suçlu olmadığını ve yalnızca kamu güvenliğini tehdit eden kişilere karşı yargının harekete geçeceğini’ iddia etmişti.

İran devlet televizyonu gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. İnsan hakları örgütlerinin gözlem raporlarına göre ölüm sayısı 300’ü geçti.