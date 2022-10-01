Bakan Varank’tan kuzeninin aldığı ihaleyi haberleştiren Birgün’e tazminat davası

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kuzeni Sedat Varank’ın aldığı 208 milyon TL’lik ihaleyi haberleştiren Birgün gazetesine 50 bin liralık tazminat davası açtı.

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Birgün’den İsmail Arı, bakan Varank’ın kuzeni Sedat Varank’ın Emlak Konut’tan aldığı 208 milyon TL değerindeki ihaleyi haberleştirmiş; haberi Emlak Konut’un Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya dayandırmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Birgün’e 4 Eylül’de tazminat davası açtı. Varank, gazeteye, yönetim kurulu başkanı İbrahim Aydın’a ve muhabir İsmail Arı’ya 50 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

Mustafa Varank’ın avukatının da aynı zamanda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel olduğu görüldü.