Jandarma komutanı, Amedspor’u ağırlayan Afyonsporlulara Mersin saldırısını anlattı 

Amedspor’la oynayacağı maç öncesi Afyonspor’u antrenmanda ziyaret eden İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, Mersin’deki polisevine saldırıyı hatırlatarak futbolculara “Siz futbolunuzu oynayın gerisini bize bırakın” dedi.

Görsel: Twitter

TFF 2’nci Lig’deki maç bugün akşam 7’de Afyonkarahisar’da oynanacak.

Afyonspor’un sosyal medya hesabından paylaşılan bir videoya göre maç öncesi futbolcuları antrenmanda ziyaret eden Kırgel, şunları dedi: “Gönlümüz sizlerle, sizin işiniz futbol oynamak. Siz de onu çok iyi yapıyorsunuz. Geriye kalanı bize bırakın. Gerçekten Afyonumuz’un kazanmaya ihtiyacı var. Hele Hele Mersin’de yaşadığımız terör eyleminden sonra gönlümden geçeni söylüyorum: 5-0. Şöyle eze eze bir yenersiniz, buradan onları göndeririz.”

Daha sonr Afyonspor, bu video sildi.

Afyonkarahisar Valiliği’nin aldığı deplasman yasağı kararı nedeniyle Amedspor taraftarları karşılaşmaya alınmayacak.

Afyon İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel'den, Afyonspor – Amedspor maçı öncesi provokatif çağrı:



* Mersin'deki terör saldırısından sonra, şöyle 5-0 eze eze yenerseniz onları göndeririz.



* Siz futbolunuzu oynayın gerisini bize bırakın. pic.twitter.com/wDfw54Hpto — Mezopotamya Ajansı (@MAturkce) October 1, 2022

İki maç seyircisiz oynama ve para cezası verilmişti

Diyarbakır Valiliği, 25 Eylül’de Diyarbakır’da oynanan Amedspor-Bursaspor karşılaşmasında açılan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı nedeniyle inceleme başlatmış, bayrakları açanlar gözaltına alınmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Amedspor’a iki maç seyircisiz oynama ve para cezası kesmişti.