Amedspor’a iki maç seyircisiz oynama ve para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Amedspor’a 25 Eylül’de Bursaspor’la oynadığı maçtan dolayı ceza verdi.

Fotoğraf: AmedsporSK

Diyarbakır Valiliği, 25 Eylül’de Diyarbakır’da oynanan karşılaşmasında açılan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı nedeniyle inceleme başlatmış, bayrakları açanlar gözaltına alınmıştı.

TFF, Amedspor’a taraftarların ‘neden olduğunu belirttiği olaylar’ ve kulübün merdiven boşluklarını boş bırakmaması nedeniyle 156 Bin TL para cezası kesti.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Amedspor’a ayrıca kendi sahasında iki maç seyircisiz oynamayla üç farklı ihtar cezası verildi.

Amedspor yöneticisi Ömer Alaldı’ya da akredite edilmeyen alanda bulunması nedeniyle ihtar cezası verildi.