Amedspor-Bursaspor maçında ‘hayali bir ülkenin bayrağını açarak terör eylemi yapmak’ suçlamasıyla altı gözaltı

Amedspor-Bursaspor maçında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı açan altı kişi ‘hayali bir ülkenin bayrağını açarak terör eylemi yapmak’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Diyarbakır Valiliği, dün akşam Diyarbakır’da oynanan Amedspor-Bursaspor karşılaşmasında açılan bayrak nedeniyle inceleme başlatıldığı açıklaması sonrası, herhangi bir soruşturma dosyası açılarak numaralandırılmadan bayrak açanlar için gözaltı kararı çıkarıldı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre ‘hayali bir ülkenin bayrağını açarak terör eylemi yapmak’ suçlamasıyla çıkarılan karar sonrası altı kişi ev baskınıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltına alınanların ifade işlemlerinin henüz başlamadığı öğrenildi.

Barodan tepki

Diyarbakır Barosu, şu açıklamayı yayınladı: “Müsabaka esnasında açılan bayrağın, Irak Anayasasıyla tanınmış Kürdistan Bölgesel Yönetiminin resmi bayrağı olduğunu hatırlatıyoruz. Meşru bir bayrağın kamusal alanda açılmış olmasına yönelik geliştirilen linç kampanyasını ve bunun etkisi ile başlatılan soruşturma ve gözaltıların kabulü mümkün değildir. Son yıllarda halkı kin ve düşmanlığa sevk eden bu ayrımcı politikalar ve Kürtlere ait sembollere yönelik tahammülsüzlük anlayışı terk edilmelidir. Başlatılan hukuki dayanaktan yoksun soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır.”