‘Karakutu’ ameliyathaneye girdi

Uçaklarda uçuş verilerinin ve kokpit konuşmalarının saklandığı karakutu teknolojisine benzer bir sistem, Standford Üniversitesi Hastanesi’nin dört ameliyathanesinde kullanılmaya başlandı.

Fotoğraf: Stanford Medicine

Gelişmiş izleme sistemi, insan performansından dikkat dağınıklığına, hastanın yaşamsal belirtilerine ve ekipman arızalarına kadar, ameliyathanede olup biten her şeyi ve operasyonun sonucunu etkileyebilecek tüm faktörleri kaydediyor.

Cerrahi operasyonlarda kullanılacak ‘Karakutu’yla ilgili detaylar, Stanford Üniversitesi’nin web sitesinde yayımlandı.

Mucit Teodor Grantcharov: Havacılıktan ilham aldım

Çalışmalarına 1990 yılında Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da başlayan Teodor Grantcharov, 2006 yılında gittiği Toronto’da bir grup mühendisle birlikte Karakutu’nun ilk prototipini geliştirdi.

Yakın zamanda Stanford Tıp Fakültesi’ne cerrahi profesörü olarak katılan Kara Kutu’nun mucidi Doktor Grantcharov, “havacılıktan ve havacılığı en güvenli ulaşım şekli yapan şeyden ilham aldım” diyor.

Araştırmacılar, izleme sistemi tarafından toplanan bilgilerin yeni operasyon çözümlerine olanak sağlayacak zengin bir kaynak haline geleceğini düşünüyor. Stanford Tıp Fakiltesi Hastanesi’ndeki kalite, güvenlik ve operasyon ekipleri verimlilik, işbirliği veya güvenlikle ilgili olası sorunları fark ettiğinde, iyileştirilebilecek faktörleri belirlemek için kaydedilen verilere başvurabilecek.

Teodor Grantcharov. Fotoğraf: Tedx

Fiziksel bir kutu değil, ameliyathaneyi izleyen bir sistem

“Karakutu fiziksel bir kutu değil, ameliyathaneyi izleyen sensör ve veri kaydeden bir sistem. Onu göremezsiniz” diyen Grancharov, “özellikle dikkat dağıtmayacak veya insan girdisi gerektirmeyecek şekilde tasarladık. Arka planda sürekli çalışan otonom bir sistem” ifadesini kullandı.

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastenesi genel cerrahi anabilim dalı başkanı Mary Hawn, teknolojinin amacının suçlamak değil, güvenlik ve sürekli iyileştirme kültürünü teşvik etmek olduğunu vurguladı.

Hem personelin hem de hastaların mahremiyetini sağlamak için videolarda yüzlerin bulanıklaştırıldığı ve seslerin değiştirildiği sistemde kayıtlar 30 gün sonra siliniyor.

Karakutu’nun mucidi Teodor Grantcharov, “beş ya da on yıl içinde kimse karakutu olmayan modern bir ameliyathaneyi hayal edemeyecek” dedi.