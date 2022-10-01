İran, Türkiye’ye doğalgaz akışını sekiz günlüğüne durdurdu

BOTAŞ, ‘planlı bakım çalışması’ nedeniyle 2-9 Ekim tarihlerinde İran’dan doğalgaz teslimatı yapılamayacağını duyurdu.

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İran’dan sekiz gün boyunca Türkiye’ye doğalgaz akışı yapılamayacak.

BOTAŞ’ın açıklamasında, “İran-Türkiye Doğalgaz Boru hattında 2-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirlecek olan planlı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle, Gürbulak giriş noktasından iletim şebekemize sekiz gün boyunca gaz teslimatı yapılamayacaktır” dendi.

Açıklamada planlı bakım-onarım çalışmaları esnasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesiyle ilgili herhangi bir sorun öngörülmediği kaydedildi.