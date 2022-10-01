CHP’li 11 belediye başkanı: FETÖ’yü besleyip büyütenler bize ders veremez

Rutin olarak toplanan CHP’li 11 büyükşehir belediye başkan yayınladıkları ortak bildiride AKP iktidarının CHP’li belediyelerle ilgili politikasını eleştirerek “FETÖ’yü besleyip büyütenler bize ders veremez” dedi.

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İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Mersin, Aydın, Hatay, Adana, Eskişehir ve Tekirdağ belediye başkanlarının ortak bildirisinde AKP’nin Mersin’deki polisevine saldırı üzerinden Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni hedef alması ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında verilen soruşturma izinlerine değinildi.

Ordu’da toplanan başkanların bildirisinden öne çıkanlar şöyle:

* Bu uyduruk ve zorlama algı operasyonları ile belediye başkanlarımıza kumpaslar kurulmaktadır. Son olarak Mersin’de bir terör saldırısı yaşadık bu saldırıyı yapanları ve bu saldırıdan medet umarak siyasi çıkar sağlamaya çalışanları kınıyoruz. Mersin Büyükşehir belediyemizi ve CHP’yi terörle yan yana getirme hadsizliğinde bulunan tüm çevreleri de en güçlü şekilde lanetliyoruz. CHP avukat bürolarında değil savaş meydanlarında kurulan bir partidir.

* Atatürk’ün partisini terörle yan yana getirmeye çalışmak hiç kimsenin haddi değildir. Terör örgütleri ile kol kola gelenler, FETÖ’yü besleyip büyütenler, PKK ile masaya oturanlar bu konuda bize ders veremez, veremeyeceklerdir. Asıl milli güvenlik sorunu olanlar teröristlerin ayakkabı numarasına kadar biliyoruz deyip saldırılara engel olmayı başaramayan ve şehitlerimiz üzerinden ucuz siyaset yapanlardır.

* İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında açılan soruşturmalar da işte bu anlayışın ürünüdür. Bu soruşturmalarla belediye başkanlarımıza itibar suikastları düzenlendiğini biliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla bir kere daha altını çiziyoruz; bu itibar suikastlarına asla ve asla pabuç bırakmayacağız.

* Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişinin büyükşehir belediye Başkanlarımıza yönelik hadsiz ve ahlaksız ifadelerini ayıplıyor, İzmir halkına ve tüm milletimize hakaret sayıyoruz. Siyasi iktidarın motivasyonu tamamen oy kaygısı içinde olan bu baskı politikası artık vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin önünü kesen organize bir kötülük halini almıştır.

* Bu baskılar gitmekte olan iktidarın son çırpınışlarıdır. Milletimiz müsterih olsun, biz tüm engelleri halkımızla aşmaya ve hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Hiçbir engelleme bizi yıldıramaz”

Ne olmuştu?

Mersin’in Mezitli ilçesinde dört gün önce polisevine uzun namlulu silahlarla ateş açılmıştı. Polisler, saldırganlara karşılık vererek iki kişiyi öldürmüştü. Saldırıda bir polis hayatını kaybederken biri de yaralanmıştı. İçişleri, saldırıyı düzenlediği belirtilen Dilşah Ercan’ın çıkan çatışmada öldürüldüğünü öne sürmüştü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan saldırıyla ilgili CHP ve HDP’yi hedef almış, AKP’ye yakın medya ve sosyal medya hesaplarından Dilşah Ercan’ın isminin CHP’nin tutuklu gazeteciler raporunda yer aldığına dair paylaşımlar gelmişti.

İddialara ilişkin konuşan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 2012 yılında gazetecilik faaliyetlerinden dolayı tutuklu olduğunu söyleyen 188 kişiye mektup yazdıklarını, bunların arasında Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Hikmet Çiçek, Yalçın Küçük, Nedim Şener, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu gibi isimlerin de yer aldığını söylemişti.

Saldırıyı üstlenen PKK’nın açıklamasında ‘Zozan Tolan’ kod adlı Ercan’ın bu eyleme katılmadığı, saldırıyı düzenleyen ‘Sara Tolhildan‘ kod adlı Dilara Ürper’le ‘Rûken Zelal‘ kod adlı Emel Feremez Hisên olduğu belirtilmişti.

Kılıçdaroğlu bunun ardından, “Çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın” diye iktidara seslenmiş, Bakan Soylu, saldırganı ‘taksicinin teşhis ettiğini’ söylemiş, iki saldırgandan birinin parmak izinin teşhis edildiğini kaydetmişti.