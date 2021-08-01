Akşam Postası / 1 Ağustos 2021

Yangınlarda son durum: 117 yangından 111’i kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz’dan bu yana çıkan 117 orman yangının 111’inin kontrol altına alındığını duyurdu. Pakdemirli altı yangının devam ettiğini söyledi.

Başkale’yi 24 saatte ikinci kez sel vurdu

Van’ın Başkale ilçesinde dün etkili olan sağanağın ardından gelen sel nedeniyle altı evin yıkıldığı Esenyamaç Mahallesi’nde bugün devam eden yağışlar, yeniden sele neden oldu.

Konya’daki silahlı saldırı: Gözaltı sayısı 14’e yükseldi

Konya’nın Meram ilçesinde, aynı aileden yedi kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili firari şüphelinin ailesinden bir kişinin daha gözaltına alındı.

‘Game of Thrones’ yıldızı yeni rolüyle kızdırdı: Senin çocuğuna yapılsa hoşuna gider miydi?

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‘Game of Thrones‘ dizisiyle geniş bir hayran kitlesi edinen Sophie Turner yeni projesiyle eleştiri oklarının hedefinde.

Guinness onayladı: Dünyanın en büyük ağızlı kadını

ABD’de yaşayan Samantha Ramsdell, dünyanın en büyük ağızlı kadını unvanıyla Guinness rekorunun sahibi oldu.

Yangında kurtarılan yavru köpek ‘Yanık’ maskot oldu

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Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangında dumanlar arasından kurtarılan ve ‘Yanık’ adı verilen yavru köpek, yangınla mücadele eden ekiplerin maskotu oldu.