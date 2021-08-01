Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 1 Ağustos 2021

Yangınlarda son durum: 117 yangından 111’i kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz’dan bu yana çıkan 117 orman yangının 111’inin kontrol altına alındığını duyurdu. Pakdemirli altı yangının devam ettiğini söyledi.

Manavgat’ta can kaybı yediye çıktı: Hasar gören evdeki çift ölü bulundu

Alevler evlere sıçradı: Mazı’da botlarla tahliye

Çaresizlik öfkesi

Bakandan yangın hasar raporu

Yanan ormanlar uzaydan görüntülendi

Turizm bakanına göre Kılıçdaroğlu çarpıttı

Bakan ‘THK soruları’nı kestirip attı

Pakdemirli: Yangın söndürme işinin özelleştirilmesi diye bir şey yok

Erdoğan: Yangınlarda terör şüphesi emarelerine ulaşıldı

Sahte yangın paylaşımlarına ceza

Yunanistan da orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Başkale’yi 24 saatte ikinci kez sel vurdu

Van’ın Başkale ilçesinde dün etkili olan sağanağın ardından gelen sel nedeniyle altı evin yıkıldığı Esenyamaç Mahallesi’nde bugün devam eden yağışlar, yeniden sele neden oldu.


Konya’daki silahlı saldırı: Gözaltı sayısı 14’e yükseldi

Konya’nın Meram ilçesinde, aynı aileden yedi kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili firari şüphelinin ailesinden bir kişinin daha gözaltına alındı.

‘Game of Thrones’ yıldızı yeni rolüyle kızdırdı: Senin çocuğuna yapılsa hoşuna gider miydi?

Fotoğraf: Reuters

Game of Thrones‘ dizisiyle geniş bir hayran kitlesi edinen Sophie Turner yeni projesiyle eleştiri oklarının hedefinde.

Guinness onayladı: Dünyanın en büyük ağızlı kadını

ABD’de yaşayan Samantha Ramsdell, dünyanın en büyük ağızlı kadını unvanıyla Guinness rekorunun sahibi oldu.

Yangında kurtarılan yavru köpek ‘Yanık’ maskot oldu

Fotoğraf: AA

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangında dumanlar arasından kurtarılan ve ‘Yanık’ adı verilen yavru köpek, yangınla mücadele eden ekiplerin maskotu oldu.

SON HABERLER

‘Kürt aileye ırkçı saldırı’ ve ırkçılık tuzağı

Gözü dönmüş iktidarlara rağmen, içimizdeki akılsız siyasetçilere rağmen, kendi çıkarları için ülkemizi ateşe atan ihtiras, güç budalalarına rağmen barışımıza, birlikteliğimize, bütünlüğümüze, eşit vatandaşlar olarak huzur içinde yaşama irademize sahip çıkmamız gerekiyor.

Manavgat ve Marmaris’te çaresizlik: ‘İnsanlar kendi imkanıyla mücadele ediyor’

28 Temmuz’da başlayan orman yangınları yurdun birçok yerinde devam ediyor. Diken’in afet bölgelerinden görüştüğü isimler devletin yangınlara hazırlıksız yakalandığını belirtirken, Antalya’nın Manavgat ilçesinde yayıldıkça yayılan yangınlarla beraber yerel yetkililer nereye müdahale edeceğini şaşırmış durumda. İlçede birçok köye arazöz gidemezken, gönderilen araçlar ise yangının şehir merkezine sıçramasıyla geri çağrılmış.

Sağlık notları: Savaş değişti!

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, geri adım atarak, önerisini ‘maske takılması’ yönünde değiştirdi… CDC’nin iç yazışma belgelerinde yer alan şu ifade oldukça çarpıcı: The war has changed.

Bakan ‘THK soruları’nı kestirip attı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türk Hava Kurumu’nun uçaklarını teşkilatın güvenli bulmadığını belirterek “Artık THK ile alakalı bundan sonraki sorulara pek de cevap vermeyi düşünmüyorum. İstedikleri kadar söylesinler” dedi.